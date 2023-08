L’anniversario scritto sulla pelle di una città

Il nostro anniversario non è sul calendario. Lo cantava Modugno, un modo per esaltare l’amore di chi preferisce non sposarsi ma rimanersi fedele per sempre. L’amore per una donna, per un uomo: o per una città. Le ferie si contraggono, prese a martellate dalla crisi, ma l’epilogo resta simile: si torna per la Giostra. Anzi prima, per quelle feste di quartiere diventate un collante tra le generazioni. Lì conta esserci, chi manca esce dai radar. Erano un evento più che altro per i sostenitori storici del Saracino, ora somigliano al ballo dei debuttanti. "Mi si nota più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?" era il quiz esistenziale dell’ormai settantenne Moretti. No, Nanni, alla Giostra non regge: chi manca perde la lancia. E marca punti zero.

