L’anfiteatro riapre con il contributo di Aisa. In arrivo, l’arredo urbano sostenibile

AREZZO

Chiusi da due anni per la questione piante pericolanti, stanno per riaprire i giardini dell’Anfiteatro. Una buona notizia annunciata nei giorni scorsi da Roberto Viscovo consigliere comunale di Fratelli d’Italia e vice presidente della Commissione cultura del Comune e confermata dalla Direzione dei Musei toscani per voce del direttore Stefano Casciu: "Stiamo per firmare il contratto con la ditta per i lavori alle piante, con la bella stagione riapriremo i giardini dell’Anfiteatro". E anche il Comune farà la sua parte. Aisa Impianti e Zero Spreco hanno erogato infatti un contributo per sostenere parte delle spese per la prossima riapertura dell’Anfiteatro in aiuto al Museo Archeologico. "Presto sarà restituito alla città un luogo simbolo, carico di storia e cultura. Grazie anche al contributo di Aisa Impianti, il parco dell’Anfiteatro Romano si presenterà con un arredo urbano rinnovato e sostenibile, realizzato con materiali ecologici. Un progetto in linea con la scelta dell’azienda di restituire alla comunità quanto ricavato dalla produzione di biometano derivata dal trattamento dei rifiuti organici", dice il sindaco Alessandro Ghinelli. "Il principio di restituzione di ogni possibile beneficio al territorio è la base di Zero Spreco", spiega il presidente di Aisa Impianti Giacomo Cherici.