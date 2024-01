L’anello debole fra politica e ingorghi

Le proteste degli agricoltori che stanno agitando l’Europa lambiscono anche la nostra provincia e potrebbero creare disagi e ingorghi nel tratto aretino dell’Autosole già caotico di per sé per i lavori della terza corsia tra Firenze Sud e Incisa. In un momento difficile per il settore, in cui la produttività agricola e il reddito degli agricoltori sono sempre più messi a rischio dall’aumento dei costi di carburanti, dai cambiamenti climatici e dai conflitti in corso, i produttori lamentano la distanza della politica.

Le sfide sono sempre più grandi, dalla concorrenza estera o dell’eccessiva regolamentazione interna, del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità. E gli agricoltori, in questo scenario, restano sempre l’anello debole.