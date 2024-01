L’andamento lento recupera il passo veloce

Nessuno dei duecento orafi con il trolley pronto per Vicenza, alla vigilia avrebbe scommesso su una partenza così scoppiettante a sentire i diretti interessati. Anzi, come è prassi dell’imprenditoria che porta nel mondo la qualità della gioielleria aretina, nessuno si sarebbe sognato di avventurarsi in pronostici. Il 2023 si è chiuso con un freno ai mercati di riferimento, rimbalzo diretto della crisi e dei conflitti sugli scenari strategici del mondo. Ma ora, a metà del guado dell’expo, il "passo lento" ritrova la velocità negli ordini che tornano a volare e nei buyers che al padiglione 14 cercano e comprano l’oro aretino. È un buon inizio, ma il trend ora va consolidato.