Lancia oggetti in strada e rovescia cassonetti: arrestato

Arezzo, 23 ottobre 2023 – Un uomo è stato arrestato ad Arezzo dopo che, in forte stato di agitazione, ha lanciato oggetti in strada e rovesciato cassonetti terrorizzando i passanti e poi si è opposto ai poliziotti intervenuti.

L’uomo, di origine straniera, è stato così arrestato in via Vittorio Veneto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti l'uomo stava lanciando oggetti in strada e rovesciando cassonetti quando è arrivata la volante, su segnalazione di un barista. Identificato, l'uomo ha anche tentato la fuga, opponendo resistenza agli agenti, uno dei quali è stato lievemente ferito ed è stato curato al pronto soccorso. Stamani il processo per direttissima nel quale l'arresto è stato convalidato e disposto per l'uomo l'obbligo di firma.