Lancia d’oro, giù il velo Le ombre sulla consegna

di Sonia Fardelli

Oggi sarà presentata in Comune la lancia d’oro dedicata a Signorelli e sarà ufficializzato anche il nuovo luogo della consegna, dopo che non è più disponibile il terrazzino vicino al Pozzo. La presentazione dell’opera di Francesco Conti sarà alle ore 11.30 e prima ci sarà invece il vertice per la sicurezza in Piazza Grande durante la Giostra del Saracino. E sarà proprio questo che dovrà dare l’ultimo definitivo via libero al nuovo cerimoniale. Il sindaco Alessandro Ghinelli e lo stesso prefetto Maddalena De Luca hanno annunciato di lavorare per riportare la consegna della lancia d’oro nel segno della tradizione, ovvero nel cuore di Piazza Grande.

L’ipotesi più accreditata sembrerebbe quella di creare un palco sotto la tribuna A, dove il sindaco consegnerà la lancia d’oro dedicata a Signorelli al rettore del quartiere vincitore. Ma non è escluso che dal vertice sulla sicurezza in prefettura possono uscire altre ipotesi come quella del palco dell’araldo alla Colonna Infame. Un’ipotesi che non piace ai rettori dei quartieri che proveranno a far sentire la loro voce durante il vertice per l’ordine pubblico.

La consegna della lancia d’oro dalla tribuna A non ha creato incidenti: il nuovo cerimoniale sarà comunicato questa mattina dal sindaco Ghinelli durante la presentazione della lancia d’oro dedicata a Luca Signorelli nel cinquecentenario della morte. Si saprà dunque come sarà il nuovo trofeo e soprattutto dove verrà consegnato.

Alla presentazione in Comune oltre al sindaco, saranno presenti il consigliere comunale Paolo Bertini, i rettori dei quartieri, i dirigenti di Nuova Comauto, azienda sostenitrice del progetto "Adotta una lancia", il maestro intagliatore Francesco Conti e il consulente storico della Giostra del Saracino Luca Berti. Intanto ieri pomeriggio è stato sold out completo per il Click Giostra Day. In brevissimo tempo i posti disponibili per la prelazione (130 prenotazioni effettive più 50 riserve) sono andati esauriti. In pratica se tutti andranno a ritirare i biglietti prenotati ne saranno già stati venduti 520, infatti ognuno può riservarsi quattro biglietti. Tutti gli altri saranno messi in vendita lunedì 12 giugno, ancora una volta online e in presenza presso il percorso espositivo "I colori della Giostra" in palazzo comunale dalle 9 alle 19 con estensione fino alle 22 nelle giornate della Prova Generale e della Giostra del Saracino. La vendita online sarà invece attiva sul circuito Ticka.it: https:discoverarezzo.ticka.it

"Come al solito la richiesta di biglietti è stata enormemente superiore rispetto alle disponibilità che abbiamo - ha detto il consigliere delegato alla Giostra Paolo Bertini - Piazza Grande non basta a contenere l’entusiasmo, la passione e la voglia di essere presenti alla manifestazione da parte degli aretini e anche dei turisti dai quali abbiamo ricevuto molte più richieste rispetto ai biglietti disponibili in prenotazione".