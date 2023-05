Lancia d’oro e terrazzini "Tradizione da rispettare"

Il Consiglio della Giostra ha fatto richiesta di poter esprimere il proprio parere riguardo alla consegna della lancia d’oro in Piazza Grande e anche per la cerimonia della bollatura dei cavalli per l’edizione di giugno, inserita di recente nel programma del Saracino. E per questo è stata inviata una lettera al sindaco Alessandro Ghinelli, al consigliere delegato alla Giostra Paolo Bertini e allo stesso Ufficio Giostra. L’ipotesi a cui si sta lavorando è quella di consegnare la lancia dal Palazzo di Fraternita, dopo lo "sfratto" dal terrazzino che dà su Borgunto.

"Non c’è alcun accenno di polemica - dice Martina Municchi, presidente del Consiglio della Giostra - ma come abbiamo fatto per il copricapo della magistratura e per le cuffie dei cavalli dei giostratori, ci piacerebbe poterci esprimere anche su cerimonie così importanti. Come d’altronde prevede l’articolo 28 del regolamento della Giostra. Tra l’altro il nostro parere non è vincolante. Penso però che sia comunque utile".

Municchi, che idee ha il Consiglio della Giostra riguardo alla cerimonia di consegna della lancia d’oro che potrebbe essere consegnata dal Palazzo di Fraternita?

"Aspettiamo di sapere quali sono le proposte per poterci riunire e dare un nostro parere. Sappiamo benissimo che riguardo alla consegna della lancia d’oro ci sono motivazioni anche di ordine pubblico. Quello che vorremo però è che venga salvaguardata anche la tradizione della Giostra e non stravolta la cerimonia. Noi, come tutti gli aretini del resto, siamo abituati a vedere la lancia d’oro che viene consegnata in piazza Grande e in una certa maniera. È un momento molto importante della Giostra, a cui gli aretini tengono in maniera particolare".

E riguardo alla cerimonia della bollatura dei cavalli per l’edizione di giugno?

"Anche in questo caso abbiamo appreso tutte le decisioni dalla stampa. Riteniamo tuttavia che sia giusto che anche la notturna di giugno abbia in forma solenne questa importante cerimonia. Forse se ne poteva parlare un po’ prima e magari già inserirla nel libro dei Palinsesti della Giostra che ha richiesto tanto lavoro per la stesura. E’ vero che non va visto in maniera rigida, nel senso che da ora in poi nulla va cambiato nella Giostra. Però così, appena uscito rischia già di essere superato in alcune parti".

Verrà ripetuta anche quest’anno la cerimonia del 7 agosto alla Pieve con tutti i bambini che porteranno offerte a San Donato?

"Noi a suo tempo abbiamo fatto la nostra proposta e date alcune indicazioni sui costumi dei bambini. La decisione finale spetta comunque sempre ai rettori dei quartieri. Mi auguro che la cerimonia venga ripetuta anche questa estate. Per gli stessi bambini che stanno diventando anno dopo anno sempre più protagonisti e attaccati alla Giostra. Magari non in magna pompa come è stato nel 2021, che era l’anno della ripartenza del Saracino, ma comunque non dobbiamo perdere questo momento dedicato ai più piccoli".