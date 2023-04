Lanari e Nocentini, pittura e scultura invadono Palazzo Alberti

Sarà inaugurata domani giovedì 6 aprile alle ore 17.30 la mostra di Roberto Lanari e Roberto Nocentini. Si tratta di due artisti di Sansepolcro che esporranno le loro opere nelle sale di Palazzo Alberti a Sansepolcro fino al 6 maggio prossimo.

Paolo Nocentini è nato a Sansepolcro nel 1941, dove attualmente vive e lavora. Frequentando l’istituto statale d’arte Giovagnoli ha imparato ad usare la creta e a scolpire il legno, cosi la curiosità per la scultura si e trasformata in passione, tanto che, nel tempo libero inventa e modella le sue opere con maestria in materiali vari considerando sempre l’importanza della propria creatività.

Paolo Nocentini ha realizzato mostre a: Sansepolcro, Cesena, Cortona, Arezzo, Arfoli, Città di Castello, Perugia. In questa mostra presenta una serie di opere in legno di olivo che mettono in risalto la sua esperienza artistica, il suo estro creativo e la continua ricerca della perfezione.

Roberto Lanari è nato a Sansepolcro nel 1958 e si e diplomato presso l’istituto statale d’arte della stessa città.

Roberto Lanari ha cominciato la sua attività di incisore e pittore nel 1979. Ha realizzato mostre a: Sansepolcro, Arezzo, Montevarchi, Firenze, New Orleans e Padova.

Hanno scritto di lui: Ennio Cerrini , Paolo Ba, Renzo Vespignani, Dino Pasquali, Eugenio Gianni, Mario Righi, Dario Macacchi, Domenico Guzzi e Saverio Tutino.

Roberto Lanari esporrà alcuni pezzi importanti della sua produzione pittorica, ritratti di amici e colleghi di Sansepolcro.

La mostra dei due artisti biturgensi sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 da domani al 6 maggio prossimo, i visitatori potranno ammirare le opere di Nocentini e Lanari nelle sale di Palazzo Alberti a Sansepolcro.