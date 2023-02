Lampioni nelle frazioni, si allungano i tempi

L’illuminazione pubblica nelle frazioni è stata al centro dell’ultimo consiglio comunale di Terranuova, a seguito di un intervento del consigliere Paolo Castellucci, che ha ricevuto una serie di segnalazioni dagli abitanti della frazione de La Traiana. "Alcuni cittadini mi hanno riferito che sindaco e amministrazione, in campagna elettorale, avevano promesso che sarebbe stato illuminato il tratto che collega il cimitero al campo sportivo", ha spiegato Castellucci, che ha poi chiesto all’esecutivo se è loro intenzione installare tre punti luce nella frazione di Malva. La risposta della giunta è arrivata per bocca dell’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Mauro Di Ponte, che ha sottolineato quale è l’obiettivo dell’amministrazione: non solo andare a tamponare le varie problematiche che si evidenziano nel corso dell’anno, ma cercare di dare una risposta complessiva. "Stiamo finendo di fare ulteriori valutazioni, per capire quanto è possibile abbattere la quota di canone annuale – ha detto Di Ponte - ma nei prossimi giorni andremo a fare una ulteriore e, forse, conclusiva valutazione per quanto riguarda l’affidamento dell’illuminazione pubblica mediante un project financing. Uno strumento che ci permetterà di rinnovare tutto il patrimonio pubblico legato all’illuminazione stradale. E, allo stesso tempo, si andranno a potenziare le situazioni di criticità in quelle aree che dovevano essere oggetto di interventi. Tra queste c’è anche la frazione della Traiana". Riguardo invece i punti luce di Malva, Mauro Di Ponte ha spiegato che l’intervento è inserito nel piano dell’Illuminazione, che però deve i conti con quelle che sono le possibilità di bilancio. "Ma è una tra le cose che attenzioniamo".