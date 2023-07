L’altra vacanza: è già effetto deserto Frenata di presenze nel weekend Parcheggi a un terzo della capienza

di Alberto Pierini

Non sanno se prendersela più con gli stranieri che con gli italiani. Sono le due colonne del turismo, si sa, e a fasi alterne sorreggono l’architrave del fenomeno. E ultimamente lo reggono bene: i dati indicano una città in forte ripresa.

In particolare gli ultimi fotografano i mesi da gennaio a maggio: e nelle analisi della Fondazione Intour, nella cabina di regia del mondo delle vacanze in salsa aretina, raccontano di un aumento del 15% rispetto al 2022 e di una crescita sostanziosa anche rispetto al 2019.

Ma visto che dormire sogni tranquilli sembra impossibile le ultime settimane indicano un passaggio non altrettanto trionfale. "C’è molto meno afflusso – conferma Maurizio Fazzuoli, uno dei ristoratori di punta in piazza Grande – rispetto ad un anno fa: e comincia a pesare sui nostri bilanci". I fasti della notte bianca restano ma poi in campo ci sono anche tutti gli altri colori dell’arcobaleno. "La mia impressione è che la flessione almeno in questa fase sia sugli stranieri, che pure avevano ricominciato a venire in forze".

Un’impressione confermata anche se con meno forza da altri operatori. "I locali tengono e tengono bene – risponde Federico Vestri, presidente dei ristoratori – ma l’impressione di un’attenuazione di arrivi rispetto all’anno scorso c’è: forse è in corso una trasformazione rispetto al modo di vivere la vacanza".

Che questo fosse l’anno di svolta era noto: fino ai fumi della pandemia gli italiani avevano quasi interrotto di andare all’estero, riversandosi nelle nostre città. E quindi gli stranieri, come in passato, erano chiamati a tenere in equilibrio la bilancia. Lo hanno fatto bene tra maggio e la metà di giugno, forse da allora qualcosa si è interrotto.

Di fatto un fenomeno di ritorno dopo la bufera Covid è la desertificazione della città nel fine settimana. O meglio la fuga degli aretini. Il primo degli indicatori è quello dei parcheggi: da Atam ci confermano un calo della sosta tra il venerdì e la domenica. Ed è un dato palpabile: in un polmone decisivo come la Cadorna il tasso di occupazione si riduce fino ad un terzo della potenzialità. Ed è un elemento che salta agli occhi fin dal venerdì mattina. E alcuni forni segnalano un calo di vendite del pane nella seconda parte della settimana

Le ferie del weekend? Almeno in parte sì, anche se poi i conti si fanno sul lungo periodo. Ma in mancanza di cifre che fotografino il trend in diretta anche le "spanne" aiutano.

Sul piano del commercio in sede fissa i risultati per ora non sono incoraggianti. Già la stagione era partita con il piede sbagliato: il maltempo aveva bloccato a lungo le vendite dei pezzi di stagione. Poi sono arrivati i saldi, il cui effetto è per ora quasi irrilevante. I più non registrano straordinari effetti benefici e chi vende lo fa a prezzi ridotti, sia pur al massimo del 30%, e quindi rimanendo lontano dagli obiettivi di stagione.

Segnali positivi non mancano. Forse per la prima volta il Mengo ha portato un rimbalzo anche dietro le vetrine. Il cambiamento di target, con un paio di serate non riservate solo al popolo dei ragazzini, ha portato in città un pubblico più variegato, che il suo giro tra i negozi lo ha fatto.

Chi arriva per Alan Sorrenti non disdegna il golfino leggero o il prudente scialle della sera. E si spinge perfino a comprarlo se non lo ha portato da casa. Riavviando il vortice del resto, degli scontrini, dei registratori di cassa. Roba di altri tempi e di altre stagioni.