L’alternativa? Le tende, nessuno le vuole

È l’alternativa che nessuno sventola, anche perché fin dal suo arrivo ad Arezzo lo stile del Prefetto Maddalena De Luca è ben diverso: fondato sul dialogo e non di sicuro sul pugno di ferro. Però è un’alternativa che nei fatti esiste. Ove i centri non fossero idonei a garantire appieno l’accoglienza, non certo per questo i migranti smetterebbero di arrivare.

No, perché la linea è marcata e prevede la distribuzione di chi è in difficoltà e per questo affronta il mare in tutta Italia. Quindi? Anche a costo di mettere chi arriva sotto le tende, la provincia non potrebbe mai esimersi dal trovare ospitalità a quanti le vengono assegnati. Mai e poi mai succederà: ma sul filo del paradosso è chiaro che lo scenario è l’unico alternativo all’apertura dei centri.

O quasi l’unico: qua e là per l’Italia è successo ci siano state assegnazioni d’ufficio ai comuni anche ove non si fossero fatti avanti con i loro centri di accoglienza. Altro scenario qui impensabile ma che almeno in linea teorica non può essere del tutto escluso dal piatto.

Ma il clima in Prefettura ieri era ben diverso. Sia nel pressing in punta di piedi del Prefetto, sia nella risposta dei sindaci. Davanti ai quali viene posta un’emergenza umanitaria, alla quale contribuire con una risposta intonata.

Tanto che non si esclude l’apertura di nuovi centri anche nel corso dell’estate.