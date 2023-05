L’alta velocità e il doppio gioco dell’Umbria

Al tavolo tecnico non si invecchia. Verrebbe da parafrasare l’antico adagio per raccontare della partenza dell’iter che dovrebbe portare (finalmente!) alla localizzazione di Medioetruria. Il 17 febbraio 2022 l’assessore regionale umbro ai Trasporti Enrico Melasecche diceva a La Nazione di essere pronto "a proporre un protocollo d’intesa per potenziare gli interessi comuni a livello ferroviario. Ho parlato con la presidente della provincia di Arezzo Chiassai: c’è una comune veduta d’intenti". A distanza di un anno (senza un mezzo passo avanti) l’Umbria ha cambiato rotta e punta tutto su Creti. Oscar Wilde diceva che la coerenza è l’ultimo rifugio delle persone prive d’immaginazione. I numeri che sostengono Rigutino, però, non sono per nulla immaginari.

f.d’a.