L’allenatrice con il velo "La passione del basket e il legame alla mia terra" Così Lamya si racconta

di Sonia Fardelli

Allena le bambine del mini basket della Sba al palasport delle Caselle e lo fa portando sempre il velo, non rinunciando nemmeno nell’attività sportiva alla sue tradizioni e credenze. Un velo candido che spicca sulla felpa della società. Lamya Beryouni ha 42 anni ed è mamma di due splendide bambine, una di 9 anni che gioca negli Esordienti e l’altra di 6 anni che fa parte della squadra del minibasket. Originaria del Marocco, vive da quattordici anni ad Arezzo e si è perfettamente integrata.

Ma al velo non rinuncia in nessuna occasione. "Io penso che una persona si identifica con quello che è - dice - Con le sue tradizioni, con la sua religione. Per me è normale portare il velo, non mi ha creato alcun impedimento in nessuna occasione. Anormale sarebbe levarlo improvvisamente per una qualsiasi cosa da fare. Vorrebbe dire rinnegare tutti gli anni in cui l’ho portato. Mi piace molto un detto francese che recita: come ti vesti non fa di te quello che sei. Io spero che mi apprezzino per le mie qualità".

Alla Scuola Basket Arezzo Lamya è stata subito accolta nel migliore dei modi da genitori, bambine e da tutto lo staff tecnico: "Non ci sono mai stati problemi - dice sorridendo - mi trovo molto bene con tutto il gruppo. E stabilire relazioni con bambini così piccoli non sempre è facile".

Lamya Beryouni ha conosciuto il marito in Marocco, dove lei viveva e dove lui era giunto per turismo. Si sono sposati e lei lo ha seguito in Italia. La sua passione per il basket ha origini lontane. "Da ragazzina ho partecipato a numerosi tornei scolastici - dice Lamya - avevo un insegnante molto bravo che mi ha fatto appassionare alla pallacanestro. Una passione che adesso hanno anche le mie bambine. E di questo sono molto orgogliosa. Avrei accettato qualsiasi sport, ma con uno sport di squadra sono più contenta. Penso che possa aiutarle anche nella vita sociale, a creare relazioni e integrarsi con gli altri".

Ha iscritto le figlie ai corsi della Sba nel 2021, dopo lo stop delle attività sportive per la pandemia. E dopo poco è iniziata anche la sua attività come allenatrice. "Con mio marito ci divertivamo sempre a guardare su internet le lezioni di famosi preparatori di basket come Cremonini - ammette - e quando la Sba ha chiesto ai genitori se qualcuno voleva affiancare gli istruttori negli allenamenti dei bambini e fare una sorta di tirocinio e preparazione al ruolo di istruttore. Io mi sono subito fatta avanti. Ed è molto bello: la società mi ha dato davvero una grande opportunità".

È cominciata così la carriera di allenatrice di Lamya Beryouni. "Al momento faccio l’affiancamento con l’istruttrice Roberta Bindi venendo al palasport tre volte alla settimana - dice - presto farò un corso per istruttori organizzato dal comitato regionale". Un sogno quello di entrare a far parte come protagonista di una società di basket che si sta realizzando per Lamya, l’allenatrice col velo che è ancora così tanto attaccata al suo paese natale. "Quest’estate sono tornata in Marocco con la mia famiglia - racconta - e proprio nella mia città è stata aperta una scuola di basket simile alla Sba. Ci siamo allenati con loro ed è stato molto bello. Sono contenta che anche nel mio paese comincino ad esserci strutture di questo genere".