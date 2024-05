L’allarme mette in fuga la banda del buco. Tentato blitz nell’azienda orafa dal tetto

Trema ancora il distretto orafo aretino. La notte scorsa è andato in scena l’ennesimo tentato furto ad una ditta con i banditi che se la sono data a gambe senza niente in mano. E’ accaduto verso le tre di notte, tra domenica e lunedì in Via Sergio Ramelli, una di quelle arterie di Via Fiorentina in cui si concentrano alcune grandi realtà produttive della città di Arezzo. I ladri, probabilmente più di uno sembrerebbe dalla dinamica, sono arrivati ben attrezzati con tutto il necessario per mettere in atto il colpo. Con loro avevano portato una scala e tutto il necessario per forzare quegli ostacoli che si potevano frapporre tra loro e il bottino.

I malviventi appena scesi dall’auto hanno preso una scala con la quale sono saliti vino al tetto dell’edificio. Una volta sopra hanno forzato una sorta di piastra da cui poi avevano in mente di introdursi all’interno per aggraffare quel che potevano. Qualcosa è però andato storto: probabilmente l’allarme è suonato e li ha mandati in tilt. Anche perché nel frattempo era arrivata sul posto una di quelle auto di vigilanza privata che li aveva notati proprio mentre erano impegnati nel loro lavoretto. Sono rientrati in auto e poi hanno pigiato sull’acceleratore lasciando perdere ogni traccia di loro. Intanto il vigilantes aveva però chiamato il 112: nel giro di poco, le gazzelle dei carabinieri della compagnia di Arezzo sono arrivati sul posto, insieme ai proprietari dell’azienda e i vigili del fuoco di Arezzo che hanno dato un’occhiata al tetto e sincerarsi le sue condizioni. Le indagini sono in corso. I militari dell’Arma sono al lavoro per risalire all’identità degli autori di quello che è stata l’ennesima azienda presa di mira.