L’allarme di Vagnetti "Amatori in ginocchio"

Problemi per la nuova riforma potrebbero esserci soprattutto per le associazioni puramente dilettantische, che spesso vanno avanti con il volontariato. Tra queste anche tante della Uisp di Arezzo che al momento conta oltre 300 associazioni.

Presidente Vagnetti, qual è la situazione?

"Già il Covid ha messo in ginocchio l’associazionismo sportivo alcune associazioni si sono riprese, altre, circa il 10%, hanno dovuto cessare l’attività. E adesso ci sono tutti questi nuovi adempimenti previsti dalla riforma sportiva. Le sono disposizioni sono molto impegnative e prevedono obblighi ben precisi per le associazioni in particolare sui contratti dei lavoratori sportivi e dei collaboratori. E preoccupa anche il fatto che ancora le nuove disposizioni non sono molto chiare, tanto che è stata data una sorta di proroga fino ad ottobre. Speriamo che da qui a quella data ci siano circolari più esplicative".

Potrebbe esserci il rischio di chiusura per alcune associazioni e potrebbero aumentare i costi per chi pratica sport?

"Molte associazioni sportive aretine si fondano sul volontariato. E già è difficile tenere insieme le persone per un prorgetto. Questa nuova burocrazia potrebbe scoraggiare qualcuno e spiengerlo a cessare l’attività. Riguardo ai costi, mi auguro che non ci siano aumenti. La Uisp rivolge la sua attività proprio alle categorie più in difficoltà ed un aumento dei costi porterebbe grossi danni. Problemi ci sono anche per le società che gestiscono impianti. Sembra però che il Comune sia intenzionato a venire loro incontro".

So.Fa.