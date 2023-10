L’allarme di Legambiente: "Chiana e torrente Esse: le acque sono inquinate"

Rilevato cromo nella Chiana e nichel nell’Esse. I dati pubblicati nell’annuario dei dati ambientali 2023 di Arpat vengono passati al setaccio da Legambiente Valdichiana che prende carta e penna e scrive ai sindaci del territorio per chiedere maggiori controlli. "Abbiamo analizzato i dati riportati da Arpat cogliendo alcune lacune in termini di quantificazione degli agenti inquinanti", sottolineano il presidente di Legambiente Valdichiana Fabio Comanducci (nella foto) e Rinaldo Bertini specialista in tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro. "Per quanto riguarda il grande problema dei perfluoroalchilici, complessivamente la provincia aretina, rispetto alle altre della Toscana, risulta meno colpita da fenomeni di inquinamento acuto, tuttavia il fenomeno deve essere monitorato costantemente perché in progressiva espansione. Qualche attenzione è necessaria alla presenza di cromo rilevato come parametro sul punto di prelievo Chiana e del nichel sull’Esse. Sicuramente è opportuno vigilare e controllare l’evoluzione di quanto segnalato nel tempo e soprattutto controllare che questi inquinanti non vengano trovati anche nelle acque sotterranee".

Nel corso del 2022, Arpat ha controllato lo scarico finale di 169 impianti di depurazione di reflui urbani con potenzialità ma+ggiore di 2.000 abitanti equivalenti, su un totale di 200 impianti censiti in Toscana, una percentuale quindi dell’84%, leggermente in calo rispetto allo scorso anno (90%). "Nella provincia di Arezzo i controlli hanno interessato 5 depuratori dei 21 presenti, durante i quali non si sono riscontrate irregolarità", spiegano ancora Comanducci e Bertini. "Tuttavia, appare esiguo il numero dei controlli rispetto al totale degli impianti presenti. Pertanto, le autorità comunali dovrebbero chiedere di estendere i campionamenti e la frequenza delle ispezioni. Altro elemento che Legambiente chiede di tenere sotto stretta osservazione è il glifosate un diserbante massicciamente impiegato da moltissimi anni in agricoltura. "Non fa alcuna specie che venga trovato sulle acque superficiali e spesso purtroppo anche sotterranee, in zone a vocazione agricola. I dati forniti non quantificano il dato, ma si limitano a darne riscontro, sarebbe utile sapere le quantità per capire compiutamente il grado di inquinamento.

Sarebbe fondamentale avviare campagne di corretto impiego tra gli agricoltori analizzando e incrociando i dati delle quantità di vendita rilevabili da ISTAT, e i fenomeni di inquinamento riscontrato; l’ultima pubblicazione Arpat risale al lontano 2011". In fatto di qualità dell’aria l’associazione ambientalista chiede di ampliare i parametri dei metalli pesanti inserendone alcuni di conclamata tossicità non compresi dalla normativa vigente "scelta questa fatta da molte altre regioni".