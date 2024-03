L’AlbinoLeffe non punge e si deve accontentare

ARZIGNANO (Vicenza)

L’AlbinoLeffe coglie un pareggio per 0-0 ad Arzignano e continua la sua corsa a metà classifica. Sono tre le gare utili e senza subire gol, ma il successo per volare in zona playoff manca ancora alla Celeste.

La squadra bergamasca subisce un Arzignano che ha giocato un primo tempo intenso. Ma la fase difensiva della Celeste ha retto bene, ed è migliorata nella ripresa. Primo tempo a favore della squadra di casa, che va piu volte alla conclusione soprattutto con Barba, oltre a Zanon e Gemignani ma in due situazioni è bravo Marietta.

Nella prima frazione di gioco l’Arzignano ha cercato il gol con rabbia e insistenza e ha vinto il predominio a centrocampo. L’AlbinoLeffe nella prima frazioni ha potuto solo difendersi, anche bene, ma al tiro c’è andata solo una volta.

Nella ripresa gara molto piu equilibrata. I padroni di casa spingono meno e di contro l’AlbinoLeffe prende coraggio.

Ma occasioni assai poche, una per l’AlbinoLeffe al 20’ della ripresa con Arrighini, e una seconda per i locali con un colpo di testa di Parigi al 7’, alto di poco.

Punto prezioso per l’Arzignano in ottica salvezza, punto amaro per la Celeste che ha cercato poco il successo ma ha messo in mostra una solida fase difensiva. Il successo che l’AlbinoLeffe cercava è rimandato alla prossima gara.

Mercato. Con una stagione che, finora, ha messo a referto 28 presenze, 8 gol e 4 assist Mohamed Alì Zoma, attaccante classe 2003 si è meritato un ruolo centrale nella Celeste ma non solo. L’attaccante italo-ivoriano sarebbe finito sui taccuini di alcuni operatori di mercato delle serie superiori. Si tratta, nello specifico, degli uomini mercato di Lecce, in Serie A, e Parma in Serie B.

Vasco Algisi