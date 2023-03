L’agricoltura va oltre la disabilità La carica dei 22 ‘coltivatori sociali’

di Marco Corsi

L’agricoltura sociale protagonista in Valdarno, grazie ad un progetto che vede in prima fila la cooperativa Koinè, Betadue, Paterna e la società agricola Riofi, in collaborazione con i comuni di Terranuova, Loro Ciuffenna e Laterina Pergine. Sono stati attivati in questi anni cinque laboratori rivolti a soggetti svantaggiati nell’aia di Ramarella, gestita da Koinè e nell’azienda agricola Paterna. Coinvolti cinque giovani con disturbi dello spettro autistico e ventidue persone svantaggiate, le metà dei quali under 40.

Ieri mattina sono stati illustrati i risultati del lavoro svolto dal 2020 ad oggi. La direttrice dei servizi Koinè, Grazia Faltoni, ha sottolineato come l’agricoltura sociale non sia più un’attività marginale, ma stia assumendo un ruolo fondamentale per il raggiungimento di importanti obiettivi. E ne ha citati tre: accrescere il grado di coesione sociale dei territori; favorire la diversificazione dell’attività agricola e la messa in rete di imprese agricole del territorio anche con altri soggetti della società locale; creare nuove attività e servizi capaci di costituirsi come progetti d’impresa per rispondere ai nuovi bisogni sociali e generare opportunità di inclusione lavorativa e sociale di soggetti svantaggiati. A Paterna ci sono state due edizioni. La prima tra settembre 2020 e aprile 2021 per una durata complessiva di 8 mesi.

Le attività hanno previsto due incontri settimanali della durata di 4 ore ciascuno. Le attività sono state di viticoltura e olivicoltura e semi antichi. A Ramarella sono state invece realizzate tre attività laboratoriali che hanno interessato l’ortocoltura e i grani antichi.

L’ultima, nel periodo tra settembre 2022 e marzo 2023, ha coinvolto soggetti fragili con disturbi dello spettro autistico. "Per ciascuna persona presa in carico dal progetto – ha detto Sauro Testi, responsabile del progetto per Koinè – sono state predisposte schede di valutazione, progetti personalizzati e schede di verifica compilate dai tutor del progetto, di concerto con gli assistenti sociali di riferimento". "Questo progetto ha dimostrato che quando più comunità agiscono e pensano da comunità, ogni diversità diventa "semplicemente" una ricchezza, e la ricchezza si tramuta in economia pulita, che a sua volta genera esempi positivi", ha detto il sindaco di Loro Moreno Botti. "Con questo progetto – ha sottolineato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni – non è stata solo data una possibilità d’impiego ma l’intervento ha il merito di aver offerto un’esperienza di vita, formazione e crescita personale".