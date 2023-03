L’agricoltura che va oltre la disabilità La Coldiretti presenta dieci progetti

AREZZO

Coldiretti scende in campo per la rete socio-sanitaria partecipando al bando della Regione che prevede l’attivazione di esperienze in agricoltura per soggetti con disabilità. "La forza è quella di fare sistema, mettere in rete l’azione di amministrazioni comunali, mondo associativo, cooperative di settore, imprese agricole, l’Azienda Usl e l’Università" spiegano da Coldiretti. Ieri sono stati presentati i dieci progetti vincitori dei bandi, per un totale di 80 interventi di agricoltura sociale con oltre 60 partner. L’obiettivo di questi progetti, di questa regia di rete tessuta da Coldiretti, è quello dell’ottima riuscita dell’esperienza di soggetti coinvolti in questi progetti oltre a quello di costruire una capacità di attività che possa essere utile base per la programmazione futura così che l’agricoltura sociale sia uno strumento stabile nel quadro dei servizi socio sanitari".

"Ben volentieri abbiamo promosso la costituzione di queste reti di soggetti che andranno a realizzare progetti all’interno di tutto il territorio provinciale e della provincia di Siena con la collaborazione dell’Università degli Studi di Firenze, ha spiegato il presidente di Coldiretti Lidia Castellucci, progetti che integrano la rete dei servizi sociosanitari per l’assistenza alle persone con disabilità mettendo a disposizione un nuovo strumento che è legato all’attività delle aziende agricole e quindi all’attività progettuale, a quella agricola, a quella didattica, a quella lavorativa e a quella più in generale dell’esperienza di contatto con il territorio". "Questa nuova occasione di dialogo territoriale – prosegue Castellucci – è una ulteriore esperienza per raccontare che le aziende agricole, sulla scia della legge di orientamento, sono in continuo sviluppo".