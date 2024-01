L’aglione diventa Dop. L’ok dalla Regione: "Prodotto di qualità che va salvaguardato"

Nell’iter per diventare Dop, l’aglione della Valdichiana riceve l’ok anche dalla Regione.

"Ci riempie di orgoglio" commenta Pietro Rampi, presidente dell’associazione dei produttori e dei trasformatori dell’aglione della Valdichiana che lo scorso dicembre ha ufficialmente iniziato la registrazione come Prodotto di Origine Protetta in Europa. Un percorso partito il 22 giugno 2019 a Foiano della Chiana, dove fu annunciata la necessità di riunirsi nella Dop. "Dovevamo farlo, la decisione deriva dalla necessità di proteggere il prodotto.

L’Aglione della Valdichiana ha delle caratteristiche organolettiche dovute al territorio di coltivazione e quindi è un prodotto che deve essere preservato insieme ai sui coltivatori, perché chi lo acquista deve sapere da dove viene e come è stato coltivato attraverso una certificazione.

L’areale individuato per la DOP dell’Aglione della Valdichiana è un’ampia zona pianeggiante comprendente 17 Comuni delle province di Arezzo e Siena in Toscana e dieci delle province di Perugia e terni per l’Umbria. L’area che un tempo venne definita da Leonardo da Vinci "Lago di Val di Chiana", coincidente con l’intera valle in cui scorreva il Clanis.

"Sono 73 le aziende, fra la Valdichiana aretina, senese e umbra che producono l’aglione della Valdichiana, un gigante rispetto a prodotti simili come l’aglio. Più lo produciamo e più la richiesta aumenta.

Siamo ancora molto lontani dalla saturazione del mercato. C’è ancora tanto spazio" spiega Rampi.

La sua fama sta crescendo esponenzialmente, sono sempre di più i consumatori, fra questi anche molti chef di fama nazionale che lo stanno inserendo nei loro menù. "Perché piace così tanto l’aglione? Perchè è buono e perché non ha il fastidioso effetto collaterale tipico dell’aglio. Proprio per questo, ce lo racconta la letteratura, in passato nelle compagnie teatrali c’era la richiesta di usare, soprattutto nelle scene di baci, l’aglione della Valdichiana" sorride Rampi.

E adesso l’aglione si avvicina sempre di più al famigerato bollino a protezione del consumatore e del produttore da inquinamenti esterni di prodotti non coltivati in Valdichiana.

"I tempi? Intanto ringrazio la celerità della Regione che ha risposto in 28 giorni, rispetto ai 90 che aveva a disposizione. Ci ha dato una grossa mano.

Ora i dati arriveranno al ministero dell’agricoltura, poi ci sarà l’iter per l’approvazione. Finito quello andremo in Comunità Europea dove ripartirà lo stesso iter.

Quindi i tempi dell’istruttoria, poi quelli di pubblicazione per eventuali osservazioni. Insomma, la speranza è che a fine anno l’aglione possa avere il suo prezioso bollino".