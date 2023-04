Ladro in azione nel video Ruba: commessa lo frena Arrestato per dieci colpi

di Gaia Papi

Siamo nella profumeria store della catena Caddy’s in piazza Risorgimento. Il video immortata una volta per sempre il colpo di un ladro in azione. Si aggira tra gli scaffali, sceglie come se fosse a casa sua, prova a infilare la porta. Prova. Perché la commessa eroicamente gli si lancia contro per cercare di impedirne la fuga.

Prima blocca le porte scorrevoli dell’ingresso, a rischio e pericolo di ritrovarsi da sola con lui. Poi, con il cellulare alla mano per chiamare le forze dell’ordine cerca di bloccarlo in tutti i modi. Ma il malvivente riesce a divincolarsi, scatta una vera e propria colluttazione, lui usa violenza nei suoi confronti. Non l’unico episodio nello stesso negozio: forse l’ultimo per un po’ perché è stato arrestato.

Ha messo a segno più di una decina di furti e rapine in altrettanti negozi del centro. Nei giorni scorsi la Polizia o ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventiseienne che nei mesi scorsi era diventato l’incubo dei commercianti aretini. Si introduceva all’interno degli esercizi commerciali prescelti ed in pochi secondi si impossessava di beni di vario genere, da capi di abbigliamento a profumi senza distinzione alcuna, per poi dileguarsi, spesso in sella ad una bicicletta.

In alcune occasioni dipendenti e avventori avevano provato a bloccarlo, come la commessa coraggiosa del Caddy’s, ma il ventiseienne era riuscito sempre a divincolarsi usando violenza. Qualche giorno dopo ci ha riprovato. Munito di tracolla l’ha riempita di profumi.

Niente lo fermava, ogni settimana metteva a segno un colpo. In un altro negozio è arrivato anche a minacciare con un coltello chi aveva provato a bloccarlo. Sono una decina, ma forse di più, i furti e le rapine di cui si è reso protagonista come appurato dalle indagini condotte dagli investigatori della squadra mobile della questura di Arezzo, coordinati da Sergio Leo.

C’è il Caddy’s, dove sono stati rubati profumi per un valore di circa 200 euro, ma anche l’Oviesse in Corso Italia. E poi il colpo a L’Occhiale da dove vennero rubati 3-4 occhiali da sole Balenciaga, del valore di oltre 300 euro il paio. Modalità simili, qualche giorno dopo, anche alla Vagheggi Cicli e Motocicli di via San Lorentino. Un furto con destrezza, durante l’orario di apertura del negozio, nel quale venne rubata una bicicletta elettrica del valore di migliaia di euro. Una decina, si diceva, i colpi al momento a lui addebitati, ma ce ne sarebbero altri, caratterizzati dallo stesso modus operandi, sui quali la polizia sta indagando per capire se hanno la stessa firma.

Fino a questo momento fondamentali si sono dimostrate le telecamere. Insieme alle denunce delle persone offese, agli appostamenti e ai pedinamento messi in piedi dalle forze dell’ordine, le indagini, sviluppatesi negli ultimi due mesi, hanno fatto affidamento sulle preziose immagini delle telecamere di videosorveglianza dei negozi colpiti e di quelle in strada.

I conseguenti riconoscimenti fotografici hanno consentito di mettere insieme prove sufficienti a carico del giovane per ottenere l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in considerazione anche del pericolo di reiterazione dei reati.

Non solo un gran numero di colpi, che ormai venivano messi a segno con cadenza settimanale, dalle indagini è inoltre emersa l’assoluta spregiudicatezza dimostrata dall’uomo che in occasione di ogni colpo ha affermato di non temere né le forze di polizia né le conseguenze delle sue azioni. Tra queste, intanto, c’è il carcere.