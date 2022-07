Ladro di bici scovato dalle webcam E lo denunciano dopo un mese

Ha cercato di farla franca il ladro di biciclette, ma adesso arriva una denuncia da parte delle forze dell’ordine. I militari della stazione Carabinieri di Montevarchi sono riusciti ad identificare l’autore di un furto di una bicicletta perpetrato lo scorso mese di maggio in una delle principali strade della città. Il malvivente aveva preso di mira una bicicletta d’epoca lasciata parcheggiata dal proprietario ad uno degli stalli disponibili. Dopo aver sistemato la bici, l’uomo, un pensionato, si era diretto a svolgere alcune commissioni. Quando era tornato a riprendere la bicicletta il lucchetto di sicurezza era stato spezzato, e del mezzo, del valore di circa 200 euro, non vi era più traccia. Ha quindi denunciato l’accaduto ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini, ascoltando alcune persone e analizzando i nastri di videosorveglianza. Gli indizi hanno consentito di individuare un giovane pregiudicato, che è stato denunciato per furto aggravato. I Carabinieri di Cavriglia hanno invece deferito per evasione un 45enne. Il soggetto era agli arresti domiciliari e non ha risposto ad uno dei controlli dell’Arma. Poche ore dopo, l’uomo ha contattato i carabinieri, affermando di essersi addormentato. Il racconto non reggeva, è stato dimostrato che il 45enne si era allontanato. ScDenunciato per evasione.