Ladri seriali, un arresto e due denunce

Arezzo, 25 ottobre 2023 – In manette ladri seriale di supermercati del centro di Arezzo.

Ieri la Polizia di Stato di Arezzo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla sezione penale del Tribunale, in aggravamento ad altra misura cautelare, nei confronti di un quarantenne responsabile di numerosi furti.

L’uomo, sebbene sottoposto al divieto di dimora ad Arezzo, continuava nelle sue condotte illecite negli esercizi commerciali. Rintracciato da personale della Squadra Mobile, è stato portato in carcere.

Le Volanti della Questura sono intervenuti, invece, al Conad di via Guido Monaco dove era stato segnalato un uomo che aveva portato via alimentari senza pagare.

I poliziotti hanno identificato nell’occasione un noto personaggio, pluripregiudicato per furto, già destinatario di avviso orale del Questore di Perugia, che “in trasferta” continuava a delinquere. Per lui è scattata l’ennesima denuncia per furto.

A Sansepolcro, infine, a conclusione di una celere attività di indagine cominciata a inizio mese, gli uomini del Commissariato di PS diretti dal Vice Questore, Tiberio Salticchioli hanno identificato e denunciato una persona che in più occasioni nel corso dell’anno si era reso responsabile di furti aggravati all’interno del Bocciodromo biturgense.

Acquisite alcune immagini, era emerso che il malfattore, dopo aver forzato gli infissi dell’ingresso principale dell’impianto sportivo, scardinando una seconda porta, si era introdotto all’interno del bar dove da ultimo aveva scassinato il registratore di cassa e tentato di asportare un televisore.