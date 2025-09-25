Ladri in una casa, abitante li segnala. Inseguiti dai carabinieri: fuga in A1

Speronano l’auto dei carabinieri dopo un furto in un’abitazione di Levane, ne nasce un inseguimento che si conclude con la fuga dei ladri. Movimentato episodio ieri mattina poco dopo le 11 in Via delle Fornaci Vecchie, nella zona più a sud della frazione di Bucine. Un residente della zona insospettito dalla presenza di un’auto, un’Audi, ha ben pensato di chiamare i carabinieri per metterli al corrente della situazione, i militari poco dopo si sono precipitati sul posto per vedere realmente con i propri occhi il tutto e accertare la presenza dell’autoveicolo che, non a caso, era lì in attesa che due malviventi portassero a compimento un furto.

All’arrivo degli uomini in divisa, sempre dall’abitazione, sicuramente avvertiti dal complice, scappano di corsa due persone e, a quel punto, per impedire loro una fuga, i carabinieri si mettono di traverso all’auto dei ladri che, prontamente, accelera e sperona l’altra delle forze dell’ordine, che tentano di fermarla con alcuni spari agli pneumatici della stessa che riesce comunque a schivarli venendo a contatto proprio col mezzo dei carabinieri che danno vita a un inseguimento che, in pieno giorno, nel bel mezzo del traffico, non porta a nessun risultato concreto.

Se non ci fossero stati gli occhi attenti del vicino di casa chissà come sarebbe andata a finire, I ladri sono riusciti a entrare all’interno attraverso una porta finestra causando alcuni danni ma portando via un misero bottino, merito della tempestiva segnalazione che non ha permesso di poter portare a buon fine la maldestra operazione che si è però consumata in pieno giorno tra le facce impaurite di chi, in quel preciso istante, tutto avrebbero pensato meno di vivere una scena del genere e alla quale difficilmente si assiste nella piccola frazione divisa a metà tra i comuni di Montevarchi e Bucine.

Le indagini delle forze dell’ordine andranno comunque avanti, il proprietario dell’abitazione ha naturalmente sporto denuncia verso ignoti e sarà adesso compito degli stessi carabinieri dare un volto a questa banda che, di sicuro, non ha agito casualmente ma dopo aver studiato bene la zona oltre che i movimenti del proprietario stesso che, in quei precisi istanti, non era presente all’interno delle sue mura.

Un episodio che accentua, semmai ce ne fosse bisogno, il pericolo della micro criminalità presente nel comprensorio valdarnese di cui se ne parlerà nel giro di qualche settimana con prefetto e questura, in un incontro al quale parteciperanno I primi cittadini di tutti gli otto comuni del Valdarno aretino.