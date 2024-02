Ladri in casa, la lunga scia dei furti. Chiassai: "Non possiamo fare di più"

Tiene banco e provoca scintille la questione sicurezza a Montevarchi. Durante l’ultimo Consiglio comunale il sindaco ha risposto ad un’interrogazione presentata dai consiglieri del Pd Cuzzoni e Rossetti in relazione alla scia di furti che nelle ultime settimane ha colpito tutto il Valdarno. "Per quanto ci riguarda - ha spiegato Silvia Chiassai Martini - dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini di Montevarchi, mi sono tempestivamente confrontata con il questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo in merito a soluzioni possibili e azioni da intraprendere per intervenire sul problema.

Purtroppo la carenza cronica di personale delle forze dell’ordine si protrae da più di dieci anni in Valdarno, quindi il questore è riuscita ad ottenere prontamente unità speciali da Firenze per effettuare controlli straordinari sul territorio. Ricordo inoltre che la polizia municipale non ha il ruolo di occuparsi della sicurezza e che non può svolgere un presidio della città nelle ore notturne, effettuando per contratto soltanto due turni serali a settimana fino a mezzanotte, rendendo non possibile la presenza nelle ore tarde nelle quali si verificano tendenzialmente gli atti illegali. L’unica azione efficace e concreta è quella di mettere in campo controlli speciali.

È però necessario che i cittadini denuncino sempre furti o altro, perché è l’unico modo affinché si possa avviare un’indagine da parte delle forze dell’ordine e provare a risalire ai responsabili. Mi preme evidenziare che l’amministrazione comunale in questi anni non ha mai smesso di collaborare e condividere con le scuole del territorio iniziative legate all’educazione civica, promuovendo sempre l’importanza della legalità, del rispetto dell’altro e delle forze dell’ordine come valori sani di una comunità". Rossetti ha risposto spiegando che il fenomeno fino a dicembre ha visto un brusco incremento e ha lanciato alcune proposte: "Oltre ad un percorso sulla legalità nelle scuole, bisognerebbe ipotizzare un progetto che miri a parlare con i cittadini di queste problematiche.

Con dieci poliziotti in più si risolve qualcosa, ma non tutto. C’è la necessità di prevenire, educando tutti al vivere civile. Siamo disponibili a studiare insieme un percorso che porti i cittadini ad avere dei punti di riferimento a livello di quartiere. Nessuno deve diventare guardiano della propria strada, ma acquisire una sensibilità diversa di fronte a questi episodi e sentire la vicinanza delle istituzioni alla comunità". Cuzzoni ha aggiunto che la percezione dell’insicurezza a suo parere è aumentata, affermazione che ha visto la pronta replica del primo cittadino: "Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti che la legge prevede, dall’anti-bivacco al divieto di alcol, fino al daspo urbano. Oggi non vedo più un Bronx come lo era precedentemente la zona delle logge. Responsabilizzare i cittadini secondo me è un rischio, dato che sono molto sofferenti perché spesso e volentieri coloro che compiono questi atti sono i soliti noti e purtroppo non ci sono strumenti giuridici per arrestarli".