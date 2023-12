Ladri di profumi da 10 mila euro. Incastrati dalla videosorveglianza: quattro in manette a Sansepolcro

di Claudio Roselli

Avevano trafugato merce per un valore di circa 10mila euro, ma i carabinieri li hanno bloccati grazie anche al determinante contributo della videosorveglianza con rilevamento targhe. In manette sono così finiti quattro uomini di origine straniera, che avrebbero la loro base logistica a Napoli, da dove sarebbero partiti con una utilitaria di proprietà di una quinta persona per fare razzia nei centri commerciali del centro Italia. In via di ricostruzione da parte dei militari dell’Arma il percorso che hanno seguito e quindi gli esercizi di grande distribuzione a danno dei quali i furti sono stati compiuti; non è da escludere che possa trattarsi degli stessi individui che negli ultimi giorni hanno portato a segno i furti in alcuni appartamenti della città biturgense. La dinamica è ormai un copione che i Carabinieri locali conoscono bene, dato che solo nell’ultimo anno sono stati denunciati e arrestati ben 52 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di furto consumato con queste stesse modalità. L’automobile sospetta, pizzicata dalle telecamere e inseguita per ore, è stata trovata parcheggiata davanti a un noto centro commerciale . All’interno vi erano solo due uomini in attesa; a quel punto, anche i carabinieri hanno aspettato l’uscita degli altri due con un grosso zaino in spalla che, una volta giunti alla macchina, lo svuotavano nel bagagliaio, visibilmente ricolmo di moltissimi altri prodotti per la cosmesi. Una mossa che non poteva passare inosservata, per cui è scattata l’operazione di controllo dei quattro, che tentavano invano di allontanarsi dalla zona, in quanto bloccati nell’immediatezza. La successiva perquisizione personale e veicolare portava alla luce numerosi prodotti quali creme per la pelle, normalmente utilizzate dalle donne, soprattutto antirughe; profumi, deodoranti e shampoo, tutti di prestigiose marche e per le quali non avevano alcun titolo di acquisto né hanno saputo fornire una valida giustificazione. L’ipotesi investigativa più accreditata resta quella di un mercato parallelo alimentato illecitamente, nel quale i quattro reimmettono in vendita i prodotti con un ricavo del 100% Tutta la refurtiva è stata sequestrata, in attesa di ricostruirne la provenienza per la successiva restituzione agli aventi diritto, mentre i fermati sono stati portati davanti al Tribunale di Arezzo.