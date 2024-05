Ladri di notte all’antico forno Canu

SAN GIOVANNI

Quattro furti tra tentati e andati a termine nel giro di poco più di un mese nei punti vendita dell’Antico Forno Canu. L’ultimo colpo risale a ieri notte quando due ladri hanno preso di mira per la seconda volta la sede di via Bolzano a San Giovanni davanti allo stadio comunale. A segnalare l’intrusione, attorno l’una, il sistema di allarme del negozio e sul posto in appena 7 minuti è arrivata l’auto della Globo Vigilanza del distaccamento di Arezzo, ma i soliti ignoti erano già riusciti a impossessarsi del fondo cassa, 160 euro. Fulmineo il raid con spaccata dei malviventi che in questo caso non hanno forzato la porta di ingresso principale, com’era accaduto nell’occasione precedente, ma quella laterale tra il polo industriale di Sant’Andrea e il Palasport. Servendosi probabilmente di una mazza hanno sfondato il vetro del portoncino, aprendosi un varco, e nell’operazione si sono feriti come testimoniano le tracce di sangue trovate a terra e al vaglio dei Carabinieri della Compagnia cittadina. Una volta all’interno la coppia, per nulla intimorita dai sistemi di sicurezza e di videosorveglianza, si è diretta verso il registratore di cassa e ha prelevato banconote e monetine lasciate per i resti del mattino successivo per poi dileguarsi. Allertati dalla guardia giurata, che ha svolto un primo sopralluogo constatando l’effrazione, sono arrivati sul posto il titolare Alessandro Canu e i militari dell’Arma che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

E un aiuto concreto potrebbe arrivare dall’esame dei filmati delle telecamere dei circuiti interno, che mostra due persone con i volti coperti da cappucci, e comunale numerose in quell’angolo della città. Comprensibile l’amarezza dell’imprenditore per una catena di furti che sembra inarrestabile e lascia dietro di sé una scia di danni per migliaia di euro. La sequela di episodi negativi per l’azienda è iniziata nella notte tra il 1° e il 2 aprile con l’incursione nel locale di piazza Marchesi a Montevarchi quando un ladro scardinò a calci la porta impossessandosi di pochi spiccioli. Dieci giorni dopo nuovo blitz di due persone nello stesso negozio visitato l’altra notte, con la razzia di una manciata di monete e, rovescio della medaglia, un conto da circa 5 mila euro per riparare il portone scassinato con un piede di porco.

Maria Rosa Di Termine