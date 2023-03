Ladri di fiori al cimitero: sale la protesta

"Al cimitero rubano persino una margherita". Si potrebbe sintetizzare così il contenuto di un cartello appeso in uno dei cimiteri del comune di Castiglion Fiorentino da un cittadino e rilanciato sulla propria bacheca social dal sindaco Mario Agnelli. "E’ scandaloso che nel 2023 ancora la gente rubi i fiori o altro nei cimiteri", si legge a caratteri cubitali nel foglio appeso ad un muretto nei pressi del cimitero. E poi la denuncia del figlio continua: "al mio babbo hanno rubato una margherita dal costo di 5 euro" che poi sottolinea "non sono i soldi ma il gesto, la gente che fa ciò è proprio povera d’animo".

La foto del cartellone è stata ripresa e rilanciata dal primo cittadino che su facebook ha commentato la vicenda che, scrive, "non necessita di tanti commenti: perchè non c’è solo le borchie trafugate delle lapidi, c’è anche chi ha il coraggio di rubare i fiori al cimitero".

Tra l’altro qualche mese fa, fu anche il sindaco stesso a essere vittima di un gesto simile, quando venne profanata la tomba dei suoi nonni da dove vennero rubate le borchie in bronzo della lapide. "All’infame che ha profanato questa come tante altre tombe, il mio più sincero disprezzo nella speranza un giorno non molto lontano di poterlo identificare per una meritata denuncia", aveva scritto Agnelli.

E poi sul recente caso dichiara più controlli ma senza ricorrere alla videosorveglianza: "Faremo il possibile per vigilare questi luoghi in cui riposano i nostri cari defunti ma mi rifiuto di pensare che sia necessaria anche la videosorveglianza nei cimiteri, luoghi di rispetto da sempre". Così conclude il post il sindaco Agnelli.

Sotto, nei commenti, più di 50 utenti del web hanno espresso solidarietà e denunciato episodi simili, anche in altri comuni della provincia, invocando, alcuni, maggiori controlli.

Purtroppo i cimiteri sono luoghi dove la gente ruba proprio di tutto: dal contenitore dell’acqua che usano le persone per annaffiare i vasi o gli oggetti lasciati come ricordi dai parenti.