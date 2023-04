Ladri al nido rubano il peluche gigante L’appello: "Allarme e luci all’esterno"

L’asilo aziendale ancora nel mirino dei ladri. Questa volta sono scappati con l’orso Bruno, la mascotte del nido. Durante le vacanze di Pasqua nella notte malviventi sono entrati nella struttura in via Padre Caprara. Era successo ripetutamente lo scorso anno. Forse alla ricerca di qualche spicciolo, i ladri si sono intrufolati all’interno dell’asilo nido passando dalla finestra, cercando di portar via un monitor del pc e rovistando nell’ufficio. Non hanno trovato nulla di interessante, a parte a quanto pare solo l’Orso Bruno, il gigante orso di peluche, mascotte del Nido, donato per un progetto di musica. Le educatrici, il 12 aprile, al mattino, si sono accorte dello scasso della finestra e si sono prontamente attivate a chiamare i carabinieri, avvertire i genitori e sanificare gli ambienti per garantire il servizio.

Continua a salire la preoccupazione di genitori e insegnanti.

"Lo scorso anno i genitori avevano chiesto al Comune di garantire maggiore sicurezza alla struttura. Un catenaccio al cancello, una luce notturna, una telecamera o un allarme. Un investimento di 50100 euro? Ma le richieste non sono state accolte dall’assessore Tanti" spiega Vanessa Mucci, rappresentante dei genitori. "Rinnoveremo le richieste, per mezzo lettera ai responsabili dell’ufficio competente, nella speranza che il Comune per la terza volta, ci consideri".