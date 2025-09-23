Ladri aggrediscono la guardia giurata. Subito fermati con lo spray al peperoncino

AREZZOPomeriggio movimentato quello di ieri al supermercato Gala di via Vittorio Veneto, ad Arezzo. Due persone, un uomo e una donna, entrambi marocchini, sono state sorprese a rubare all’interno dell’esercizio commerciale. L’intervento della guardia giurata ha scatenato la reazione violenta della coppia, trasformando un semplice tentativo di furto in una vera e propria aggressione. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero reagito con spintoni e minacce, rifiutandosi di fermarsi. La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione, costringendo il vigilante a utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per difendersi e tentare di contenere i due.

Nel giro di pochi minuti sono intervenute sul posto le pattuglie della polizia, che hanno riportato la calma e bloccato i responsabili. L’uomo è stato condotto in questura per gli accertamenti, mentre la donna, colpita dagli effetti dello spray, è stata trasportata in ospedale per controlli, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.Entrambi, solo nel caso che sarà presentata denuncia di parte, potrebbero essere deferiti per tentato furto e aggressione a pubblico ufficiale. L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi clienti presenti in quel momento, generando preoccupazione tra gli avventori del supermercato. A rendere ancora più tesa l’atmosfera è il fatto che l’episodio sia avvenuto a poche ore di distanza da un’altra lite violenta avvenuta sempre in via Vittorio Veneto: sabato pomeriggio un uomo era stato colpito con calci e una spranga da un gruppo di giovani, in un’aggressione ripresa da un video poi diffuso sui social. Anche in quel caso si era reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Luca Amodio