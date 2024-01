L’addio alla Milo: "Sandrocchia amava la Valtiberina". I ricordi di Caprese

di Claudio Roselli

AREZZO

Per tanti anni è stata anche la testimonial di un’affermata azienda di Caprese: la Michelangelo Gioielli, che ha sede nella frazione di Manzi. Era questo il legame, molto forte, fra la Valtiberina e Sandra Milo, la popolarissima attrice e conduttrice televisiva che ci ha lasciati ieri all’età di quasi 91 anni. Marcello Fontana, l’imprenditore titolare assieme al padre e al fratello, ha voluto ricordarla con un post su Facebook che lo ritrae mentre dà un bacio affettuoso alla indimenticabile "Sandrocchia" in una foto scattata proprio all’interno del’azienda della Valtiberina. "Ciao Sandra - scrive con affetto sul social network - un grande grandissimo bacio: rimarrai sempre nel mio cuore". Ma l’imprenditore va avanti, aprendo il cassetto dei propri ricordi legati all’attrice.

Come è nato il rapporto con Sandra Milo, quando vi siete incontrati la prima volta?

"L’avevo conosciuta durante una sfilata di moda nel 1994, quindi trent’anni fa - spiega - e da quel momento era nata una bella amicizia fra di noi, tanto che quando mi recavo a Roma per motivi di lavoro spesso ci incontravamo e lei ha accettato volentieri di indossare le nostre creazioni. È stato un vero onore poter abbinare la nostra immagine a quella di un personaggio molto conosciuto".

Un rapporto di lavoro che si è poi trasformato in conoscenza e amicizia. Avete avuto modo di ospitarla a Caprese Michelangelo?

"Non ho contato le sue singole visite – precisa Fontana - ma credo di poter affermare con certezza che sarà venuta qui almeno una ventina di volte. La nostra zona le piaceva molto ed era sufficiente che noi la invitassimo perché rispondesse subito di sì e partisse di persona con il suo autista. Accettava sempre volentieri e in più di una circostanza si è recata al Museo Michelangiolesco, attratta dal grande artista nato qui a Caprese. Non solo: era un’amante della buona cucina e non perdeva l’occasione di sedersi con noi nei ristoranti locali. Credo proprio che anche la gastronomia del posto, peraltro rinomata, fosse una delle molle giuste per farla muovere dalla Capitale".

Che persona era dal punto di vista umano?

"Sorridente, straordinaria e "alla mano", come si usa dire quando si instaura un rapporto di familiarità. Oramai era diventata una persona di casa: anche quando la stampa locale voleva intervistarla, non si tirava mai indietro. Ci mancherà davvero tantissimo".

L’ultima apparizione a Caprese nell’agosto del 2022, quando Sandra Milo raggiuse la Valtiberina per poter ammirare in anteprima la nuova collezione, le ultime creazioni, di Fontana.

"Le opere di Marcello danno energia e coraggio - aveva confessato l’attrice - sono veramente qualcosa di fantastico: è tutto ciò che ci vuole in questo momento. Dobbiamo crederci assolutamente, perché il nostro Paese e questa terra è piena di geni e di artisti. Dobbiamo riprenderci il nostro, farlo come lo facevamo prima se non addirittura meglio: quello di Caprese Michelangelo è un territorio bellissimo".