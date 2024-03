L’addio a Galassi. Lo piange anche Pupo

CASTIGLION FIBOCCHI

Anche Enzo Ghinazzi piange l’amico Stefano Galassi.

Il popolare "Pupo" ha infatti ricordato nelle scorse ore la figura dell’imprenditore di Castiglion Fibocchi, fondatore e socio dello "Studio D’Interni" importante realtà del settore dell’arredamento di alto design, morto all’età di 58 anni nella mattinata di giovedì a seguito di una grave malattia.

Pupo conosceva da molti anni lo stesso Galassi oltre alla moglie Teresa e alla figlia Cristina ai quali, poco dopo aver appreso della sua prematura scomparsa, ha dedicato un personale ricordo nella sua personale pagina di Facebook.

"Stefano Galassi ci ha lasciati. È accaduto troppo presto e troppo in fretta ma, nonostante questo, nessuno ci toglierà la gioia di averlo vissuto come amico sincero e impareggiabile professionista. Riposa in pace amico caro e, attraverso il tuo talento, il tuo carisma e il tuo entusiasmo, aiutaci da lassù a rendere questo mondo migliore. Enzo Ghinazzi e famiglia".

Il messaggio di cordoglio del cantautore e conduttore televisivo di Ponticino è stato uno dei tanti che hanno ricordato il cinquantottenne e, tra questi, anche quello del sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini che ne ha sottolineato la determinazione e il coraggio con cui ha portato avanti il suo percorso professionale senza mai essersi arreso alle difficoltà sia personali che nel percorso della malattia che, purtroppo, non gli è dato scampo.

I funerali di Stefano Galassi si sono tenuti ieri alle 15 nella chiesa parrocchia di San Pietro e Ilario a Castiglion Fibocchi.

M.B.