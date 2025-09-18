L’addio a Di Rocco, funerali oggi in Duomo. Striscioni e affetto: l’abbraccio della Curva Sud

AREZZOIl dolore di Arezzo si raccoglie oggi intorno alla figura di Emanuele Di Rocco (nella foto), il ristoratore rimasto vittima del terribile incidente stradale avvenuto venerdì 12 settembre in via Anconetana. Dopo giorni di attesa, la sua salma è rientrata in città, ieri in molti gli hanno fatto visita nella camera ardente allestita al San Donato. Oggi, alle 15, il funerale sarà celebrato in Duomo: l’ultimo abbraccio di una comunità scossa e ancora incredula. Di Rocco, titolare del Passaparola di viale Michelangelo, stava tornando a casa dopo il servizio del pranzo quando la sua auto è rimasta coinvolta nell’incidente. Le sue condizioni erano apparse subito disperate: trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Careggi, poche ore più tardi si è spento, lasciando sgomenti amici, clienti e conoscenti. In queste ore di attesa, il dolore si è trasformato in segni tangibili di affetto. Molti i messaggi sulle pagine Facebook; in queste ore, davanti al ristorante, si sono moltiplicati i mazzi di fiori e le candele.Sulla vetrata dell’ingresso, uno striscione lasciato dai tifosi della Curva Sud: "Ciao Emanuele! Forza Ragazzi". Parole semplici ma cariche di significato, che riportano alla memoria il motto con cui Di Rocco era solito salutare tutti, un incitamento che rispecchiava la sua indole positiva e accogliente. Dopo la celebrazione in cattedrale, la salma sarà tumulata nel cimitero di San Firenze, la località alle porte della città dove Emanuele si era trasferito di recente con la sua famiglia nella nuova casa. Un ritorno carico di dolore, ma anche di memoria e riconoscenza verso un uomo che aveva saputo trasformare il suo ristorante in un punto di incontro, di convivialità e di amicizia.Gaia Papi