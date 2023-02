L’acuto di Cassi: vice presidente alla Guido d’Arezzo

Il baritono Mario Cassi nuovo vicepresidente della Fondazione Guido d’Arezzo, l’annuncio dopo l’ultimo consiglio d’amministrazione. "Sono felice che Cassi abbia scelto di portare un autorevole contributo alla programmazione della Fondazione – dice il sindaco e presidente della Fondazione Alessandro Ghinelli – è un progetto che sta sempre più caratterizzando l’evoluzione culturale della città. Conosco Mario e so che, nonostante i suoi tanti impegni, darà il massimo. Ringrazio Alfredo Grandini per l’ottimo lavoro svolto".

Mario Cassi, baritono di fama internazionale, ha avuto come primo grande mentore il Maestro Riccardo Muti, è ospite regolare dei più importanti teatri internazionali. Nel 2017 il presidente Mattarella lo ha nominato Cavaliere della Repubblica.

"Sono lusingato per la fiducia. Prendo con grande senso di responsabilità – dice il neo vicepresidente Mario Cassi – il posto lasciato dal collega Grandini, a cui sono grato per aver realizzato importanti rassegne musicali. Felice di essere accolto in un’istituzione che cerca di valorizzare la bellezza di arte, musica e cultura, mai come oggi c’è bisogno del valore unificante della bellezza".