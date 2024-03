Lacrimae rerum: il nuovo libro di Monticelli sbarca all’Aurora

Questa sera giovedì 21 marzo alle ore 21:30 al Circolo Culturale Arci Aurora di piazza Sant’Agostino ad Arezzo arrivca PoeticAurora, l’evento si inserisce all’interno della rassegna Aurora in Scena. Il poeta Lorenzo Monticelli presenterà il suo ultimo libro "Lacrimae rerum".

Ha inizio così la rassegna PoeticAurora con il nuovo libro "Lacrimae rerum" di Lorenzo Monticelli presentato dallo stesso autore sul palco del Circolo Aurora. Il titolo riprende il celebre verso dell’Eneide; lo stesso Monticelli recita in un suo verso: " Le lacrime delle cose, raccoglierle..." Nell’introduzione di Alessandro Fò si legge: "Nelle raffigurazioni del tempio di Giunone a Cartagine Enea scorge effigiati alcuni drammatici episodi della guerra che ha affrontato in patria. Su quelle istantanee – osserva l’eroe – stanno, sì, i giusti premi di gloria per gli atti di valore, ma anche le lacrime inerenti a quei fatti". L’autore stesso reciterà le sue poesie raccontandole al pubblico in un dialogo intimo. La prima poesia registra il compasso di questa nuova silloge di Lorenzo Monticelli: Le lacrime delle cose, raccoglierle, questo il suo destino, si accorse, nel suo crepuscolo; vedere negli occhi dei cani il calore del pianto, nel fiorire dei frutti l’amaro dell’autunno, quando il vento scuote la terra e galleggiano, mossi dalle onde, i corpi dei morti, lividi e sordi; per avere giustizia non basta il canto. Con la fiducia nel "canto", nelle "parole", convive la rassegnazione al fatto che questa pseudo-consolazione certo non basta a riscattare le iniquità. Lorenzo Monticelli con la precedente raccolta "Corpo a corpo" (Ensemble Editore) ha vinto il Premio Letterario Nazionale Città di Pisa per l’opera prima. Ingresso libero con tessera Arci.