L’acqua è un bene da difendere "Va completato il sistema irriguo"

Nella giornata mondiale della terra, la presidente del Consorzio di bonifica Serena Stefani ribadisce l’importanza di curare la risorsa e con essa l’ambiente. Due i fronti su cui lavorare: la prevenzione del rischio idraulico e l’utilizzo corretto dell’acqua, privilegiando, per gli scopi irrigui, la raccolta e la distribuzione collettiva.

"Registriamo segnali preoccupanti su cui, nella giornata mondiale della terra, occorre riflettere" dice la presidente del Consorzio Alto Valdarno Stefani, ribadendo l’importanza del lavoro svolto dagli enti introdotti da una legge regionale del 2012, per svolgere un doppio ruolo.

"Il lavoro del Consorzio di Bonifica è quello di difendere il territorio dall’acqua, preservandolo da allagamenti e alluvioni, attraverso una manutenzione ordinaria costante e rispettosa di fiumi e torrenti, un’attività di monitoraggio attenta e di educazione ambientale per sensibilizzare i i cittadini a usare la risorsa con attenzione e ad avvicinarsi ai corsi d’acqua in modo corretto. Il fiume è una risorsa per l’ambiente, l’economia e la qualità della vita, ma bisogna averne cura, conservarne la risorsa, la funzionalità, la pulizia, l’habitat naturale – aggiunge Stefani – il lavoro del Consorzio è anche quello di difendere l’acqua: vale a dire di raccogliere e stoccare la risorsa quando questa è disponibile in abbondanza e distribuirla per gli usi irrigui quando questa manca. Come accade in Valdichiana dove quattro distretti portano l’acqua della diga di Montedoglio a decine di aziende agricole e dove l’ente ha allo studio il potenziamento delle infrastrutture per aumentare reti e punti di consegna".

"Completare il sistema irriguo del Sistema Occidentale è per noi una priorità perché significa dare risposte a un distretto agricolo strategico preservando fiumi e falda – dice ancora Stefani – occorre individuare le risorse necessarie in modo da contenere i prelievi autonomi a favore della distribuzione collettiva per controllare gli usi, contenere gli sprechi, abbattere l’inquinamento e preservare l’ambiente. Importante è inoltre continuare a trattenere l’acqua piovana che oggi viene dispersa, con la creazione di piccoli e medi invasi. Anche in questo caso, il Consorzio ha diverse proposte progettuali, tra cui la realizzazione di una infrastruttura sul torrente Ambra".