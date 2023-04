L’Aci premia i "pionieri del volante" Festa per chi guida da oltre 60 anni

L’Automobile Club di Arezzo premierà i "Pionieri del volante". Chi sono? Si tratta di tutti quegli automobilisti residenti nel territorio di Arezzo e provincia, che hanno conseguito la patente da almeno 60 anni.

L’iniziativa, che rientra tra gli eventi del centenario dell’Automobile Club Arezzo, si svolgerà giovedì prossimo 27 aprile all’Hotel Minerva di Arezzo, alle ore 17, con la partecipazione di una rappresentanza della Tca S.p.a.

L’appuntamento sarà un’occasione inoltre per premiare coloro che hanno dimostrato la propria "esperienza e longevità" al volante nel rispetto del Codice della Strada.

Pionieri del volante appunto, che si sono distinti non solo per longevità ma anche per integrità alla guida.

"Questa premiazione, oltre a rispondere alle finalità istituzionali per la sicurezza stradale – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club di Arezzo Bernardo Mennini (nella foto) – rappresenta un riconoscimento ufficiale a tutti coloro che, per oltre mezzo secolo, hanno dimostrato rispetto della propria e altrui incolumità".

Un ringraziamento particolare per il supporto va agli sponsor istituzionali del Centenario dell’Automobile Club Arezzo, Sara Assicurazioni e Banca Tema.

Per informazioni sull’evento del 27 aprile all’hotel Minerva di Arezzo e per conoscere l’elenco di tutti i pionieri del volante che saranno premiati, è possibile telefonare al numero 0575-20309 o in alternativa scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected]