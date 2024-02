L’accoglienza è la più decisiva delle battaglie

La guerra in Ucraina dura da due anni: serviranno decenni per ricostruire le città e qualche generazione per rimarginare le ferite sociali che l’invasione dell’esercito russo sta provocando. L’ondata di sfollati tocca anche Arezzo: quasi seicento hanno deciso di stabilirsi qui, dopo essersi integrati.

Ci sono storie di famiglie divise, dove un padre è stato chiamato al fronte mentre moglie e figli sono dovuti scappare. Quella che Vladimir Putin definiva un’operazione militare speciale è in realtà una guerra efferata su larga scala e con obiettivi colpiti di estrema delicatezza. La rete dell’accoglienza aretina che funziona come con Yuliya Humennyk è l’unica risposta possibile ma non è decisiva, dopo due anni di sangue e orrore di cui non si vede la fine.

Federico D’Ascoli