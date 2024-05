Laboratorio artistico cerca un manovale

1 MANOVALE

Si cerca operaio laboratorio artistico per azienda che opera nel settore dell’arte a Castiglion Fiorentino, per saldatura, aiuto nel processo di fusione a cera persa e nei vari processi di creazione. Non è necessaria esperienza. Lavoro full time, a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Retribuzione mensile lorda: 1.520 euro. Codice: AR-224467. Scadenza: 23 maggio.

3 SALDATORI

Si cercano saldatori a Castiglion Fiorentino per saldare creazioni artistiche tramite saldatura a filo. Non è necessaria esperienza. Lavoro full time, a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Retribuzione mensile lorda: 1.520 euro. Codice: AR-224469. Scadenza: 23 maggio.