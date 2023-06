Laboratori Permanenti chiude l’anno di lezioni, in scena "Calvineide"

Proseguono le attività di Laboratori Permanenti, tutto il mese di giugno sarà ricco di appuntamenti, incontri e laboratori sul territorio della Valtiberina. Come da tradizione ogni anno si chiude il percorso degli allievi della Scuola di Teatro di Laboratori Permanenti diretta da Caterina Casini, con il saggio finale che avrà luogo stasera alle 21 a Campaccio, Sansepolcro. Nell’anno del centenario della nascita di Italo Calvino, la scuola ha lavorato sulla sua produzione letteraria. Ispirandosi all’immaginario di Calvino attraverso le letture dei suoi testi e un lungo lavoro di improvvisazione e scrittura, si è costruito lo spettacolo Calvineide, una favola per grandi e piccini che parla di città, di natura e di pace. Partecipano al saggio finale gli allievi del corso di recitazione e gli allievi del corso di canto. I docenti coinvolti sono: Caterina Casini, Svetlana Mikova, Sabrina Sannipoli. Le scene e costumi: Svetlana Mikova con la collaborazione di Marcella Fiorucci. Due i progetti dedicati alla formazione e all’inclusione delle nuove generazioni, il primo, già attivo e giunto al terzo incontro, è Campaccio Lab: un laboratorio di progettazione partecipata destinato ai ragazzi e alle ragazze di Sansepolcro, dai 14 ai 25 anni, che ha come obiettivo finale la realizzazione di un evento culturale presso lo spazio Campaccio all’interno di Terre in Festival 2023; l’evento sarà ideato a partire da idee e proposte degli adolescenti stessi. Prossimo appuntamento il 13 giugno alle 18 al Campaccio di Sansepolcro. Gli incontri sono guidati da Veronica Lazzari e aperti a tutti. Il secondo progetto in partenza è Re, boschi e radici dedicato ai bambini da 6 a 13 anni, un laboratorio di progettazione creativa con messa in scena finale, a Caprese Michelangelo dal 19 al 24 giugno dalle 16 alle 18 alla Sala Proloco. Venerdì 16 giugno alle 18 avrà l’ultimo incontro del corso Incontri con la musica, guida all’ascolto a cura di Michele Casini dedicato a Claudio Abbado, un grande direttore italiano a cavallo fra XX e XXI secolo.