Laboratori e incontri a Arezzoformazione: Formazione no stop per ragazzi e famiglie

AREZZO

Formazione ed educazione no stop per ragazzi e famiglie. Torna il progetto all’ex nido Cedro. Laboratori, incontri con i genitori, doposcuola per ragazzi, educazione per adulti, momenti di aggregazione in partenariato tra Comune, I Care e SemprePositivi. "Dopo la scelta di tenere aperti i servizi educativi a luglio, il successo della seconda edizione di TempoBello che ha dato risposte ad oltre 1800 famiglie con i progetti estivi e la imminente uscita del bando TempoPieno per progettualità legate al periodo invernale, torna ulteriormente rafforzato il servizio Il Cedro: tutti a Scuola" spiega la vicesindaco Lucia Tanti. "Arezzo quindi si dissemina di ‘luoghi’ di opportunità: dal Ciak al Cedro, dai progetti a Staggiano e Saione fino alla sperimentazione del Polo delle politiche familiari". Il progetto che si snoda all’ex nido Cedro è totalmente gratuito ed è curato da I Care e SemprePositivi, in collaborazione con l’Istituto IV Novembre. "La proposta si arricchisce di molte iniziative, dai laboratori dedicati alla madri di mattina, al recupero di competenze base per i genitori in situazione di fragilità culturale, fino al doposcuola per bambini e ragazzi, alternando lezioni vere e proprie a momenti di socializzazione, fino ad incontri formativi per le famiglie".