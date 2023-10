L’abbraccio fatale. Truffato un anziano

SAN GIOVANNI

Anziani ancora nel mirino di chi carpisce la loro fiducia e utilizza ogni stratagemma per derubarli. Il nuovo episodio, l’ultimo di una lunga serie segnalati di recente in diverse zone della Toscana, è accaduto a San Giovanni Valdarno dove è tornata di scena la tecnica del furto con destrezza messo a segno abbracciando la vittima prescelta. All’apparenza un gesto di riconoscenza, ma in realtà un vero e proprio escamotage per far sparire gioielli e portafogli. Involontario protagonista della storia un pensionato di 80 anni che nei giorni scorsi è stato avvicinato da una donna in cerca di lavoro. Con il volto contrito e che denotava un evidente disagio gli ha chiesto se potesse aiutarla a trovare un’occupazione perché era alle prese con gravi difficoltà economiche. Il nonno si è fidato e ha iniziato a parlare con la signora.

Insomma, un gesto di attenzione verso il prossimo, che tuttavia è stato ricompensato nella maniera peggiore possibile. L’interlocutrice, infatti, per manifestare la sua profonda gratitudine ha abbracciato l’ottantenne ed è riuscita a sfilargli la catena d’oro che portava al collo, prima di allontanarsi in tutta fretta. Come capita di frequente il sangiovannese si è reso conto di quello che era avvenuto solo alcune ore più tardi, quando ormai della ladra non c’era più traccia e non ha potuto far altro che avvisare i familiari e recarsi negli uffici della Compagnia dei Carabinieri per sporgere denuncia.