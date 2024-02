L’abbraccio dei fedeli alla patrona. Il vescovo: "Festa della famiglia"

di Laura Lucente

"È molto bello e significativo vedere così tanta gente che viene in pellegrinaggio in questo giorno di festa. Questo fa pensare al bisogno di preghiera, al bisogno di affidarsi e tramite Santa Margherita l’affidarsi al Signore e alla misericordia. Bello anche questo desiderio di festa e di incontro che qui si respira e ha il sapore di famiglia. Sono ricchezze e doni che questa festa e questo luogo ci regalano". Monsignor Andrea Migliavacca abbraccia con calore e affetto la comunità cortonese che anche quest’anno non ha fatto mancare il suo affetto e la sua devozione in occasione alla sua patrona. La chiesa è gremita per la messa principale della mattina celebrata dal Vescovo della diocesi di Arezzo e Sansepolcro. Accanto a lui oltre 20 tra sacerdoti e frati francescani. Presenti anche le autorità civili e militari della città. Dall’altare della Basilica è nuovamente lui a tracciare l’immagine più bella e autentica di Margherita. "Lei pone alla nostra attenzione il tema dell’amore, della vita, della fedeltà nel vivere gli impegni. Dall’altra parte ci racconta la povertà, l’attenzione ai bisogni, lo sguardo alla comunità che chiede di essere accolta. Tanti messaggi che sono oggi sempre di grande attualità".

Un altro momento molto partecipato è stata la celebrazione pomeridiana guidata dall’amato vescovo cortonese in pensione Monsignor Italo Castellani. La festa si svolge nel giorno della morte della mistica avvenuta nel 1297. E’ il primo dei due appuntamenti dedicati alla patrona cortonese una delle figure religiose più vicine a San Francesco e al francescanesimo in generale.

La prossima sarà celebrata nella sesta domenica di Pasqua. L’urna che contiene il corpo della Santa (ancora perfettamente intatto da oltre 720 anni) rimarrà a disposizione dei fedeli fino alla seconda domenica dopo la festa in onore della patrona. I cortonesi sono molto devoti a Santa Margherita, alla quale si attribuiscono alcuni miracoli. Il più caro, è quello di aver evitato i bombardamenti tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Immancabile anche l’appuntamento più pagano. Nella piazza della Basilica le numerose bancarelle di dolciumi e giocattoli sono state la gioia soprattutto dei più piccoli.