La Ztl si allenta Stop alla fascia del mattino

SUBBIANO

Sospesa la Ztl della mattina a Subbiano: il plauso di Confcommercio. L’ordinanza estiva portata avanti dal comune del basso Casentino ha infatti annullato il blocco al traffico in vigore dalle 7,30 alle 8,30, nel centro storico cittadino e in via Garibaldi. La nuova disposizione arriva dopo un confronto costruttivo tra lo stesso Comune di Subbiano e Confcommercio che da tempo riceveva segnalazioni sulle difficoltà incontrate sia dagli imprenditori che dai loro clienti. "Il blocco del traffico dalle 7,30 alle 8,30 nei giorni feriali era penalizzante per tutti – spiega il referente di Confcommercio Luca Bennati – compresi quelli che avrebbero voluto fermarsi per una colazione rapida al bar o per altre commissioni veloci prima di iniziare la giornata lavorativa". Adesso l’ordinanza annulla finalmente quel blocco, mentre conferma fino al 15 settembre 2023 l’orario di validità della Ztl compreso tra le ore 21,30 e le 6 e le 13 e le 15 di ogni giorno feriale e festivo.

"Ringraziamo il sindaco per la decisione – prosegue Bennati – la chiusura dei varchi negli orari mattutini aveva creato non pochi disagi e, in un momento storico in cui le imprese commerciali dei centri storici sono particolarmente fragili, era importante sostenerle con azioni concrete come quella presa adesso". Le attività commerciali rivestono un ruolo molto importante per Subbiano perché contribuiscono all’identità del paese e proprio per questo l’amministrazione ha deciso di sospendere la Ztl della mattina all’interno del centro storico come spiega lo stesso primo cittadino Ilaria Mattesini (nella foto). "L’amministrazione vuole restare a disposizione per trovare soluzioni efficaci a risolvere eventuali problematiche".