La Ztl fa acqua: aumenta il traffico nel Corso

di Claudio Roselli

Sta creando non pochi mal di pancia l’entrata in vigore a pieno regime della zona a traffico limitato nel centro storico di Sansepolcro, nonostante i cittadini abbiano accolto con favore l’installazione delle telecamere e lo spirito di maggiore sicurezza insito nel provvedimento. Non si tratta quindi di un "no" alla Ztl (anzi), ma soltanto di disciplinarla in maniera diversa. Quella di lunedì sera è stata una riunione molto partecipata e accesa in una sala consiliare di Palazzo delle Laudi che era stata riempita dai diretti interessati e dagli amministratori biturgensi, a cominciare dal sindaco Fabrizio Innocenti, dall’assessore Alessandro Rivi e dal comandante della polizia municipale, Antonello Guadagni.

Al centro della discussione, le modifiche alla disciplina della circolazione, che invece di contenere l’afflusso dei veicoli nel corso principale, via XX Settembre, ha finito con l’aumentare il volume di traffico.

Siccome occorre circoscrivere l’area, in base alle indicazioni del ministero che autorizza le Ztl per motivi di sorveglianza e privacy, i residenti hanno spiegato che l’introduzione degli otto varchi (con ingresso solo da quello più vicino alla casa o all’attività economica) e il cambio di divieto installato nelle strade laterali in cui le telecamere non sono posizionate hanno creato una situazione tale che dalle traverse si può solo uscire, per cui si ritrovano costretti a passare per la via maestra, quando invece la finalità era appunto quella di limitarne al massimo il passaggio.

Uno stravolgimento sostanziale di abitudini ed è senza dubbio questo il problema principale che è stato sottoposto ad amministrazione e polizia municipale: i cittadini hanno perciò fatto capire che l’incontro dell’altra sera sarebbe stato necessario prima ancora della fase sperimentale, durata per l’intero mese di gennaio.

Altra implicazione: le tante auto lasciate in sosta durante la notte (sempre dagli autorizzati) in piazza Torre di Berta.

Perché non limitare la piazza, dal momento che di sera diventa un parcheggio? E anche su questo versante, è stata chiesta una risposta agli amministratori per un più puntuale controllo del cuore antico del Borgo. Verso una soluzione, invece, il problema dei pass: l’autorizzazione è stata concessa per due veicoli a famiglia (la municipale si è regolata in base a disponibilità di posti e nuclei che vivono dentro la Ztl), però le richieste pervenute sono state inferiori alle previsioni e quindi l’eventuale terzo permesso verrà concesso in base alle necessità.