La Ztl dei tavolini si allarga a Saione Nuove misure per aiutare i residenti

di Alberto Pierini

AREZZO

Aggiungi un posto a tavola. Anzi ai tavolini, il successo dell’estate, gli spazi all’aperto nei quali inscenare cene e cenoni in pieno centro. Dai tempi del post pandemia sono un "must": hanno consentito ai locali di accelerare la ripresa e hanno riconciliato tanti aretini con le strade dimenticate ai tempi del lockdown. Una parentesi che ancora non si è chiusa: anzi si allarga.

La giunta ha deciso di estendere la soluzione anche a Saione. Era una vecchia richiesta di Confcommercio, a fronte di un quartiere che spesso nel tempo ha puntato i piedi nel ritrovarsi più spettatore che protagonista. Ricordate il Mercato Internazionale? Hanno implorato per anni un’estensione del percorso, in fondo allungandolo di poche centinaia di metri. Niente da fare.

Ora lo spiraglio. Nella Ztl movida ci sarà uno spazio anche per loro. Beninteso: non incardinato e non definitivo. Per ora si tratta di una soluzione sperimentale. Per ora balla due volte.

Due venerdì: il 23 e il 30 giugno. In quella occasione non caleranno le transenne solo all’ingresso di via Roma, come avviene tutti i weekend. Ma anche in via Leon Battista Alberti.

Perché la chiusura riguarderà il tratto storico di via Veneto, proprio da via Alberti fino all’incrocio con via Rismondo. Una chiusura che andrà, come l’altra, dalle 19 alle 24. E consentirà alle attività che si affacciano sulla strada di allargarsi fuori. Non è una novità assoluta: in passato Saione aveva avuto le sue feste, i suoi banchini, i suoi angoli gastronomici. Lo avrebbe avuto anche domani, se "Saione Mob", l’evento ideato da Silvia Ciarpaglini e promosso da Oxfam e Confesercenti, non fosse stato rinviato per pioggia. Scivola, lo spieghiamo a fianco, a domenica 11 giugno. E così per il quartiere troppe volte indicato come "polveriera", giugno sarà la sua grande ribalta.

Intanto la Ztl movida assaggia un’altra svolta, piccola per l’uomo ma grande per i residenti. L’assessore Simone Chierici ha deciso di venire incontro al nodo degli o9rari. Percorsi ad hoc per il rientro a casa serale. Finora la movida del weekend è affogata nella pioggia ma quel disagio c’era davvero. Quindi?

Un transito senza limiti di orario e la sosta per un tempo massimo di 30 minuti ai residente della Ztl B: carico, scarico e dintorni. IL tutto in via Bicchieraia, sul Corso nel tratto tra via Mazzini e piazzetta del Commissario, via Cavour tra Corso e via Cisalpino, via Guido Monaco alta, San Francesco e via Cavour verso la Badia.

Così anche per i residenti in Ztl A. In questo caso nel tratto tra il varco di accesso e piazza San Francesco, la stessa piazza e via Cavour verso via Saffi. Ma se ci sono i tavolini in strada come si passa? Facile la risposta della giunta. I tavolini devono essere piazzati a condizione di lasciare un varco: non apposta per le auto ma per i mezzi di emergenza, a quel punto comodo anche per i privati. E’ chiaro: si tratta per i tavoli di farsi leggermente più in qua di ogni tentazione e per i residenti di muoversi con la massima prudenza.

Per ora il problema si pone: anche stasera Giove Pluvio è il terzo incomodo, quello che gode alle scaramucce dei due litiganti, ristoratori e residenti. Ma il bel tempo prima o poi tornerà. E tra i posti a tavola dovrà rimanere un varco per le auto.