La Volley Arno perde contro Empoli ma mantiene la vetta della classifica

Arezzo, 30 gennaio 2024 – Il big match di serie D tra Olimpia Poliri e Volley Arno finisce 3-2 al tie break a favore delle fiorentine, dopo oltre due ore e mezzo di gioco in cui entrambe le squadre si sono date battaglia. Un esito che non preoccupa l’ambiente montevarchino in considerazione che in un campo ostico la Volley Arno prende un punto prezioso per chiudere il girone di andata in vetta alla classifica a quota 31, staccando di una lunghezza Certaldo. Dietro, a quota 27, frena ancora Chianti Volley che cade in trasferta ad Asciano mentre si avvicinano Tegoleto (26 punti) e la coppia Olimpia Poliri e Cassero Volley a 25. Per la Volley Arno resta un po’ di amarezza per non aver fatto suo il match avendo chiuso i prime due set sul punteggio di 25-23 e 25-21. Nel terzo e nel quarto parziale, le fiorentine sono state più attente e determinate soprattutto in fase difensiva mentre la Volley Arno insolitamente ha fatto più fatica a mettere la palla a terra, così Olimpia Poliri ha prevalso per 25-22 e 25-21, costringendo Montevarchi al tie break perso in rimonta per 15-13. Sicuramente non è stata la migliore prestazione delle ragazze di coach Pierpaolo Sala, ma resta comunque la soddisfazione per il percorso svolto in questa prima parte di campionato con la conquista del primato in classifica generale. Ora ci sarà il tempo necessario per ricaricare le batterie, il prossimo appuntamento per Montevarchi è fissato per sabato 10 febbraio, ancora in trasferta, a Borgo San Lorenzo per la prima di ritorno. Qui la Volley Arno scenderà in campo cercando di non ripetere il passo falso commesso proprio nella partita di esordio del 7 ottobre scorso.