La Volley Arno centra il sette!

Arezzo, 27 marzo 2024 – Settima vittoria consecutiva per la Volley Arno Montevarchi che batte 3-1 anche Cassero Volley tra le mura amiche del Palamattetotti. Il risultato porta Montevarchi a raggiungere 50 punti rimanendo in scia alla capolista Certaldo a quota 51 in un duello a distanza che sta diventando ogni settimana sempre più avvincente. Dietro, sale in terza posizione Chianti Volley, staccato di ben 10 lunghezze dalle rossoblu, mentre perdono ancora terreno sia Cassero Volley che Olimpia Poliri rispettivamente con 39 e 37 punti. Non è stato un match semplice per Montevarchi. La formazione del Cassero Volley si è dimostrata, infatti, un avversario in forte crescita proprio in questa seconda fase del campionato. I primi due set hanno visto la Volley Arno condurre ed interpretare bene il gioco chiudendo i parziali con il punteggio di 25-16 e 25-22. Nel terzo set, invece, le ospiti hanno messo in campo una grande determinazione nel respingere gli attacchi delle montevarchine e sono riuscite a spuntarla ai vantaggi per 26-24. Nel quarto set, pur con qualche incertezza, le padrone di casa hanno ripreso le redini della partita strappando il risultato per 25-22 e conquistando i tre punti necessari per restare con il fiato sul collo a Certaldo, vittorioso contro Olimpia Poliri. Adesso il campionato si ferma una settimana per le Festività di Pasqua, ma alla ripartenza del 6 aprile, la Volley Arno sarà prima impegnata nella insidiosa trasferta in Val d’Arbia, poi subito dopo nel “big match” contro Certaldo e, con ogni probabilità, per contendersi direttamente il primato in classifica.