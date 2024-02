La Volley Arno batte Piandiscò e si aggiudica il derby

Arezzo, 27 febbraio 2024 – Volley Arno vince il derby battendo 3-1 Piandiscò La Volley Arno batte 3-1 Pallavolo Piandiscò e si aggiudica un altro derby del Valdarno. Il risultato permette alle montevarchine di mantenere anche il primato del girone condiviso a 39 punti con Certaldo vittorioso a Borgo San Lorenzo. Dietro, a quota 34, si accorcia la classifica delle inseguitrici con Olimpia Poliri, Chianti Volley e Cassero Volley divise da sole due lunghezze, a conferma di un campionato avvincente che può offrire ad ogni gara un cambiamento significativo in prospettiva play-off.

La gara contro Piandiscò ha messo in evidenza l’ottima condizione delle ragazze di coach Pierpaolo Sala che allungano la scia con tre successi consecutivi dall’inizio del girone di ritorno. Una partita che non ha mai particolarmente impensierito la Volley Arno che amministra bene il primo set chiudendolo 25-19 e dominando il secondo per 25-5. Solo nel terzo parziale Piandiscò riesce a fare suo il set con il punteggio di 25-20 a causa di un calo di concentrazione di Montevarchi che riesce invece ad imporsi nel quarto per 25-22 mettendo nel carniere tre punti preziosi ai fini della classifica. Sabato 2 marzo, alle 18.00,la Volley Arno sarà di nuovo in trasferta a Bibbiena per affrontare Casentino Sport Club.