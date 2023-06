La voce di Noa diventa sacra La sua notte magica al Signorelli Festival in dodici grandi eventi

di Laura Lucente

Sarà la cantante israeliana Noa, al secolo Achinoam Nini,ad aprire la 20esima edizione del Festival di Musica Sacra a Cortona. Il 1° luglio alle ore 21 al teatro Signorelli darà vita ad un concerto gratuito insieme al chitarrista Gil Dor, Gadi Seri alle percussioni, Omri al sassofono. "Siamo molto felici di averla come nostra ospite di punta", sottolinea Walter Checcarelli presidente dell’associazione Cortona Cristiana. "Oggi c’è sempre più bisogno di artisti come Noa, cantante, compositrice e attivista di origine israeliana, yemenita e statunitense, resa celebre dall’Oscar di La vita è bella, divenuta una delle più autorevoli ambasciatrici per la pace e il dialogo nel mondo".

L’iniziativa gode del sostegno e del patrocinio dell’Amministrazione comunale, comunale di Cortona, della Provincia toscana dei frati cappuccini e di numerosi sponsor. 9 giorni, 12 appuntamenti per un festival, che quest’anno ha come tema "Resurrexit", che fin dagli esordi può contare come direttore artistico su Marco Frisina sacerdote e noto compositore che anche quest’anno insieme al coro e all’orchestra della Diocesi di Roma, proporrà il suo concerto "Cantiamo al Signore un canto nuovo" è il titolo del concerto in programma sabato 8 luglio alla chiesa di San Domenico alle ore 21,1. Questo sarà solo il primo evento della ormai immancabile "notte sacra", altro momento molto suggestivo del festival. Dopo il concerto a San Domenico, infatti, la serata proseguirà in piazza della Repubblica alle ore 23, con l’artista Vincenzo Incenso, uno tra gli artefici di alcune delle più importanti canzoni degli ultimi trent’anni in Italia, che ha collaborato con nomi del calibro di Michele Zarrillo, Lucio Dalla, PFM, Ron, Antonello Venditti e Renato Zero, che proporrà lo spettacolo "Comizi d’amore". La conclusione della notte sacra è poi in programma nel suggestivo Eremo delle Celle, alle ore 5 del mattino con "Percorso d’amore", a cura di Elena Caporale voce e Alessandro Filindeu alla chitarra.

Il festival toccherà i luoghi più suggestivi della città di Cortona, valorizzando e promuovendo la dimensione religiosa e culturale della città. "Cortona è una città dove ci sono moltissime chiese, che rappresentano l’anima profonda di questa comunità", sottolinea ancora Checcarelli. "L’idea di far nascere qui un festival di musica sacra è naturalmente e intimamente connessa con ciò che le generazioni passate hanno depositato e che costituisce la vocazione della città. Forse proprio qui stanno le ragioni del suo successo e della sua longevità". Il Festival di Musica Sacra darà il suo contributo anche ai festeggiamenti per il 500° anniversario dalla morte di Luca Signorelli con il concerto: "Degno discipulo- La devozione nelle opere del Signorelli e la musica del suo tempo" in programma il 5 luglio alla chiesa di Santa Maria Nuova alle ore 21,15. di cui saranno protagonisti Anonima Frottolisti e Coro Armoniosoincanto.